Seyir halindeki otomobil alev aldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Genel 10.07.2022, 01:17
Karabük'ten Bartın istikametine giden bir otomobil, Ahmetusta Geçidi'nde motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye kısa süre ulaşan ekipler, alev topuna dönen yangına müdahale etti.
Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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