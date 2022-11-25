Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeyken yanan öğrenci servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Genel 25.11.2022, 17:16
E.D'nin kullandığı, öğrencileri taşıyan 59 J 8025 plakalı servis minibüsünün motor kısmı, Şenköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Minibüsü yol kenarına çekip durduran ve öğrencileri araçtan indiren sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ve çevredekilerin de yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Minibüsün sahibi Hüseyin D, AA muhabirine, şoför olan babasının dumanı fark ettiği an önce çocukları aşağı indirdiğini öğrendiğini aktararak, "17 öğrenciyi güvenli yere götürmüş. Ardından araç alev topuna dönmüş." dedi.
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