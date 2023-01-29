Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sultangazi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 29.01.2023, 09:26
Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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