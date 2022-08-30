Selim Muran yaşamını yitirdi
Ünlü rapçi Ceza, meslektaşı Selim Muran'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Genel 30.08.2022, 18:27
Fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşayan rapçi Selim Muran, mide ameliyatı olmuştu.
Ameliyat sonrası durumu kötüleşen Muran, damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.
Rap sanatçısı Ceza, Muran’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:
“Selim Muran kardeşimizi kaybettik… Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.”
Rapçi Fuat ise, paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi.
Muran, ‘Sen de Bizdensin’, ‘Sana Söz’, ‘Çıkmaz Sokak’, ‘Samurai’, ‘Paradoks’, ‘Denemeye Değer’ gibi eserleriyle biliniyordu.
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