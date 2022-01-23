Selahattin Beyazıt toprağa verildi

Vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden Beyazıt'ın cenaze namazı, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Beyazıt ailesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile camiadan birçok kişi katıldı.

Selahattin Beyazıt, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Elmas: "Hepimiz çok üzgünüz "

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Camiamızın çok önemli bir değeri olan eski başkanımız Selahattin Beyazıt ağabeyimizi kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Son zamanlarda Galatasaray için yeri zor dolacak çok değerli büyükleri kaybettiklerini dile getiren Elmas, şunları söyledi:

"Selahattin Beyazıt başkanımızın Galatasaray'a çok büyük hizmetleri oldu. Galatasaray'ın geldiği bu günlerde büyük emekleri var. Özellikle Riva'daki araziyle ilgili bugün hepimizin şükranlarımızı sunduğu dönemde kendisini kaybettik. Onların emanetlerini Galatasaray'a yakışan şekilde daha da ileri götürmeye, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve iş insanı İnan Kıraç, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Galatasaray ve milletimizin başı sağ olsun. Hem Türkiye hem de Galatasaray için çok önemli bir insandı. Büyük hizmetler verdi. Galatasaray'ı ayakta tutabilmek için zaman zaman her şeyi ortaya koydu. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Eski başkanlardan Faruk Süren de, "Selahattin başkanımızı kaybettik. Üzüntülüyüz. Galatasaray'ımız ve toplumumuzun çok önemli ve müstesna isimlerinden biriydi. Galatasaray'a çok genç, 39 yaşında başkan oldu. Hem sportif hem de maddi açıdan kulübe çok şey kattı. Riva arazisini kazandıran başkandı. Camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, inşallah nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Camianın önde gelen isimlerinden eski yönetici Ali Dürüst ise, "Başkanımız bizim için bir ışıktı. Galatasaray'da voleybol oynarken kendisi başkandı. Hep bizim yolumuzu açtı. Allah rahmet eylesin." şeklinde görüş belirtti.