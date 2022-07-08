Şehitliklerde hüzünlü buluşma

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 1992'de şehit olan Jandarma Er Metin Sezer'in annesi Emine Sezer, 30 yıldır her bayramda oğlunun mezarını ziyaret edip ona dua okuduğunu söyledi.

Tek erkek evladı olan Metin'i şehit verdiğini ifade eden Emine Sezer, "Evlat kaybı çok zor. Yine de Allah sabrını veriyor. Devletimizden, milletimizden, beni sayanlardan Allah razı olsun." dedi.

Hakkari Çukurca'da 2017'de roketli saldırı sonucu şehit edilen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün annesi Ayşe Sevim Üçöz de oğlunun vatanı ve silahlı kuvvetleri çok sevdiğini belirtti. Evlat acısının çok zor olduğunu ifade eden Üçöz, "Murat bizi hiçbir zaman üzmedi, kırmadı, el üstünde tuttu. Evladım şehit oldu. Vatan sağ olsun. Oğlum peygamberimize komşu olsun. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun." diye konuştu.

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir ise evladının çok uzun boylu olduğunu, şehit düştüğünde tabuta, toprağa sığmadığını söyledi. Daşdemir, "Vatan sağ olsun diyoruz. Selçuk'a gelene kadar biz çok şehit verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun diyorum. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Evlat hiçbir şeye benzemez. İnşallah ebedi hayatta biz Selçuk ile kavuşacağız. Temennimiz bu." dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın babası Mehmet Çankaya da oğlunun vatana ve millete çok bağlı olduğunu, şehit olmayı arzu ettiğini söyledi. Oğlunun çok kibar, mütevazı biri olduğunu belirten Çankaya, "Oğlum iyi bir ülkücü, iyi bir vatanseverdi. Askerliği de sevdi, sonra da bizi bıraktı gitti. Vatan sağ olsun, 5 tane daha oğlum olsa yine gönderirim. Vatan için canımız feda. Allah tüm şehitlerimizi nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

"Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz"

Şehitliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de ziyaret etti. Vakıf Başkanı gazi Lokman Aylar, mezar başında şehitleri anan ailelerle bayramlaştı. Vakfın üyeleri, şehit yakınlarına karanfil, çocuklara oyuncak verdi. Şehitler için dökülen lokma, ziyaretçilere dağıtıldı.

Türkiye için bedel ödeyen tüm şehit yakınlarının ve gazilerin bayramını kutlayan Aylar, bayramları hüzünlü geçirdiklerini dile getirdi.

Aylar, millet olarak şehitlere minnettar olduklarını, ülke topraklarına ihanet eden herkesi lanetlediklerini kaydetti.

İstanbul

Şehit yakınları ve vatandaşlar, bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi.

Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.

"Ne diyeyim ki sözün bittiği yer"

Şehit yakını Nursel Gemici, burada yaptığı açıklamada, "Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Ne diyeyim ki sözün bittiği yer." dedi.

Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.

Yumak, "Allah yardımcıları olsun, çok zor. Şehitlerimiz cennette. Rabbim ailelerine sabır versin. Buranın havası çok başka. Her sene gelmeye çalışıyorum. Ailelerle konuşup onlara destek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

İzmir

İzmir'de de şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde, Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

Bursa

Sabah saatlerinden itibaren Pınarbaşı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlerdeki çiçekleri suladı.

Kabir ziyareti yapan şehit Yusuf Sel'in annesi Kadriye Sel, AA muhabirine, oğlunun 1996'da şehit olduğunu ve 26 senedir her cuma günü kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehit annesi Emine Tosun da oğlunun 30 yıl önce şehit düştüğünü belirterek, "Kolay değil ama ne yapacaksın. Başa geldi mi çekiliyormuş. Hiç yaşamayacağım sanıyordum ama 30 senedir yaşıyorum." diye konuştu.

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında askerlik vazifesini yaparken 22 yaşında şehit olan Taha Çelik'in annesi Nazmiye Çelik ise "Vatan, bayrak için koştu gitti. Ne diyeyim? Acımız aynı. Hepsi bizim şehidimiz. Rabbim inşallah onların mekanları cennettir. Bütün annelere de sabır versin Rabbim. Devletimize, ülkemize zarar vermesin." ifadesini kullandı.

Ağrı'da 1991 yılında şehit düşen Reyhan Gürkan'ın eşi Sevim Gürkan, acılarının yıllardır sürdüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizler her bayram sıcak el yerine soğuk mermerleri öpüyoruz. Çocuklarımızı babasız yetiştiriyoruz. Onlara hem ana hem baba olmaya çalışıyoruz. 'Vatan sağ olsun' diyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. Bugünlerde gelen şehitlerimiz bizlerin çok daha fazla canını yakıyor. Her gün bir şehit tabutunu gördüğümüz zaman bizlerin yaraları tekrar tekrar açılıyor ve kanamaya devam ediyor. Artık bu terör olayları bitsin diyoruz. Artık şehitler gelsin istemiyoruz."

Eskişehir

Eskişehir'de Vişnelik Hava Şehitliği ile Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Kanlıpınar Şehitliği'ne gelen vatandaşlar da yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezar taşlarını temizleyen vatandaşlar, çiçekleri de suladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Oğlunun kabrini ziyaret eden şehit babası İsmail Çiftçi, AA muhabirine, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutladığını belirterek "Ben şehit babası olduğum için çok gururluyum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Tabii vatan ve toprak için bütün evlatlarımı feda etsem de benim için bir gururdur." diye konuştu.

Vali Ayhan daha sonra Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki polis kontrol noktasında bayram ziyaretine giden vatandaşların bayramını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe gelen aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

24 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babası Cevat Tekedereli de oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Cevat Tekedereli, şehadetinin üzerinden 45 gün geçen oğlunun mezarını sık sık ziyaret ettiğini ve dua okuduğunu belirtti.

Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri de şehit kabirlerini temizledi, çiçekleri suladı, kuşların su içmesi için mezarların başındaki sulukları su ile doldurdu. Ekipler, şehitliğin yol ve kaldırımlarını da tazyikli su ile yıkadı.

Adıyaman

Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları ise mezarların bakımını yapıp çiçek dikti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da beraberindeki Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile şehitliği ziyaret etti, şehit yakınlarıyla görüştü.

Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk yaşandı.

Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Aileler, garnizon şehitliğinin giriş kısmında bulunan şehitlik müzesini de gezdi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ziyaretçilere lokma dağıttı.

Tunceli'de 2005'te bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan asker oğlu Faruk Aydoğdu'nun kabrini ziyaret eden Nuray Aydoğdu, 17 senedir her bayram oğlunun kabrinin başına geldiğini dile getirerek "İçim ilk günkü gibi yanıyor fakat şehit annesi olmanın gurunu yaşıyorum. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın. Anneler bizim gibi ağlamasın." diye konuştu.

Şehit annesi Nebahat Eyce ise oğlu Ahmet Eyce'nin 2010 yılında askerliğini yaptığı Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde şehit düştüğünü belirterek "Çok üzülüyorum ama hayat devam ediyor. Geride evlatlarım, torunlarım var. Acısı ilk günkü gibi, hiç geçmedi. Ölene kadar da içimdeki bu acı sürer." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Evlatlarının mezarlarını düzenleyen bazı şehit aileleri gözyaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı. Ailelerle bir süre sohbet eden Buhara, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Buhara, bazı ailelerin şehit mezarlarının çevre düzenlenmesi talepleri üzerine ilgililere talimat verdi.

Yozgat

Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Polat, "Bu memleket, bu devlet için evladını veren şehit ailelerimizle, gazilerimizle şehitliğimizi ziyaret ettik. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler versin." dedi.

Başer ve Keven de vatandaşların bayramını kutladı.