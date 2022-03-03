Şehit yakını ve gazilere 4 milyon 789 bin liralık destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda, 3 bin 189 kişiye aylık 1500'er lira ödeniyor.

Vakıf tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazilerine mart ayında 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay 138 bin lira yatırıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan Mart 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı.

Böylece, Mart 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödemede bulundu.