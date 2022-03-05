Şehit Uzman Çavuş için tören düzenlendi
Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Ergin için cenaze töreni yapıldı.
Genel 05.03.2022, 10:35 05.03.2022, 10:38
Şehit Ergin'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, askerler tarafından hazırlanan alana konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Ergin'in öz geçmişi okundu. Törende, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da konuşma yaptı.
Dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, Tokat Belediyesine ait cenaze aracıyla Bingöl'e gönderildi.
Törende, şehidin annesi Beyhan Ergin, "Yüzüne hasret kaldım yavrum." diyerek ağladı. Şehidin eşi Tuğba ve oğlu Emir Ergin de gözyaşı döktü.
Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.
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