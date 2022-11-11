Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenecek makale yarışmasına başvurular başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu, "Ceza Hukuku Bağlamında: Sosyal Ağlarda Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçlar" olarak belirlendi.

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC'deki tüm hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek.

Makale yarışmasında lisans öğrencileri kategorisinde birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira; lisansüstü kategorisinde ise birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya, 5 Mart 2023 tarihine kadar üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.