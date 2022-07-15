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Şehit ikiz polislerin babası: 'Çocuklarımla şeref duyuyorum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası iki evladıyla da gurur duyduğunu söyledi.

Genel 15.07.2022, 11:59
Şehit ikiz polislerin babası: 'Çocuklarımla şeref duyuyorum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, "Biz şehit aileleri olarak gururluyuz, onurluyuz." dedi.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da, darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin ailesi, evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor.

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç, her hafta çocuklarının kentteki kabrini ziyaret ediyor. Evlatlarının acısını yüreğinde yaşayan Oruç, gözyaşı döktüğü ikizlerinin mezarındaki çiçekleri koklayıp suluyor, dua okuyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ali Oruç, AA muhabirine, iki evladının 15 Temmuz akşamı hainlerin saldırısında şehit olduğunu anımsattı.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Oruç, "İkisini de bu vatan için şehit verdim, ne mutlu bana. Gururluyum, onurluyum ve şeref duyuyorum çocuklarımla. Rabbim bana iki evlat verdi, geri aldı, güzel bir makam verdi. Evladım, canım, ciğerim burada yatıyor. İnanıyoruz burada değiller, Allah'ın katındalar. Peygamber Efendimiz, 'Mezarlıkları ziyaret edin. Onlar sizi duyar ama siz bilmezsiniz.' diyor. Biz de geliyoruz, evlatlarımıza dualarımızı okuyoruz." diye konuştu.

"Bu vatan için canlarımız feda olsun"

Oruç, çocuklarının şehitlik mertebesine ulaşmasının 6. yılı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar yaralarımız tazeleniyor, üzülüyoruz ama bir yandan da gururluyuz. Vatan, bayrak için şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç'umun üzüntüsünü, yokluğunu her zaman içimizde hissediyoruz. Yıl dönümleri geldiğinde daha çok üzüntümüz oluyor. Sürekli çocuklarımızın mezarının başına geliyorum, duamı ediyorum, çocuklarımla tek başıma kaldığımda konuşuyorum. Bu olaylar artık oldu geçti, biz vatan, bayrak ve namus için gerektiği zaman hazırız. Can vermeye, nice evlatlar vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı'mla görüştüğümde, 'İki evladımı verdim, ben ve bir oğlum kaldı. Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşamamam.' dedim. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'mız 'Biz böyle beraber olduğumuz zaman hiç kimse bizi yıkamaz.' dedi. Ben ve bir oğlum daha var, bu vatan için canlarımız feda olsun."

Hainleri Allah'a havale ettiklerini dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"Benim çocuklarım kazandı. Hainlere hem bu dünya hem ahiret zindan oldu. Biz şehit aileleri olarak gururluyuz, onurluyuz. Rabbime şükürler olsun ki evlatlarımız böyle bir makam bıraktılar. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Devletimiz, bayrağımız için her zaman hazırız. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Elimizde olsa idam isteriz. İdam onlar için kurtuluştur. Biz onları Allah'a havale ediyoruz. Rabbim onların cezasını ahirette verecektir."

Şehit düşen ikiz polis memurlarının hikayesi

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan Ahmet ve Mehmet Oruç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tesislere atılan bombalar sonucu şehit düştü.

Şehit ikizlerin cenazeleri, Alihocalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

#15 Temmuz #şehit ikizler
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