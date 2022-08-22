Şehit bekçi Oltan Koca son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'un Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokakta meydana gelen olaya müdahale esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca için memleketi Gümüşhane’de cenaze töreni düzenlendi.
Genel 22.08.2022, 18:04
Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek ile şehidimizin ailesi, yakınları ve teşkilat mensuplarımız katıldı.
Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Koca’ın naaşı, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşlıca Köyü İkibaca mezarlığına defnedildi.
Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.
Milletimizin başı sağ olsun.
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