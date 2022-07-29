Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş 24 yaşındaki Batuhan Şimşek, İzmir'de törenle toprağa verildi.
Şimşek'in cenazesi, Bornova ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.
Burada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Din görevlisi, kısa bir konuşma yaptıktan sonra törene katılanlardan helallik istedi.
İkindi vaktinde kılınan cenaze namazın ardından şehit Şimşek’in naaşı, askeri araca kadar taşındı. Şehidin ailesi Şimşek'i alkışlarla uğurladı. Cenazeye katılan çok sayıda vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.
Şimşek'in cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin annesi Ayten, babası Hakan Şimşek, şehidin yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, bazı milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı.
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