Şehit askerin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Genel 06.11.2022, 10:42
Askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın eşi Kübra Nur Yıldız'ın Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.
Şehidin yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
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