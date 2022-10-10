Şehidin vasiyeti yürekleri yakmıştı! Vasiyeti yerine getirilecek

Elazığ Valiliği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti doğrultusunda 6 yaşındaki lösemi hastası Elif'in ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ataş'ın şehadetinden bir süre önce silah arkadaşları tarafından çekilen bir videoda yer alan "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını okul vesaire karşılayın, benim vasiyetim bu." ifadelerine ilişkin başlatılan çalışma ile 6 yaşındaki lösemi hastası Elif'in ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

Vali Ömer Toraman ile şehidin babası Necat Ataş ve kentte lösemi tedavisi gören Elif'in ailesinin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin fotoğraf, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehit düşen kahraman hemşehrimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi. Şehidimizin vasiyeti doğrultusunda 6 yaşındaki lösemi hastası Elif kızımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyoruz." mesajıyla paylaşıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Ekim'de teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.