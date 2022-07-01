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Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davasında yeni gelişme

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik 10'u firari, 14'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye edildi.

Genel 01.07.2022, 14:47
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davasında yeni gelişme

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya bazı tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tanık ve müştekilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, suçtan zarar görme ihtimalleri bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü, tutuklu sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

- Ara karar

Mahkeme, 4 gün süren duruşmanın ardından ara kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklar Abdullah Süngü, Bedirhan Pamuk, Emre Koyun, Ercan Ekşi, Erhan Biçer, Eser Sarıtaş, Fikret Aydın ve Özgür Altay'ın, savunmalarının alınması ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme, sanıklar Burçin Bal, Emre Topaloğlu, Ozan Batıgün, Selçuk Köroğlu, Süleyman Onur Kepenekci ile Yusuf Yağma'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Yusuf Yağma'nın tutukluluğunun devamı kararı oy birliğiyle alınırken, bir üye hakim diğer 5 sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliye edilmeleri konusunda muhalefet şerhi koydu.

Sanıklar Sedat Peker, Boban Tomovski, Ufuk Yapıcı, Deniz Cangaza, Ahmet Özdemir, Bedri Vural, Çetin Demir, İbrahim Gümüştekin, Ulaş Birihan ve Yahya Kemal Osmanoğlu'nun hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme, 6 müştekinin suçtan doğrudan zarar görme ihtimalleri nedeniyle davaya katılma taleplerini kabul etti.

Duruşmaya katılmayan 8 müşteki ile 14 tanık hakkında da zorla getirme emri çıkaran mahkeme, bir kısım sanıklar hakkında "tefecilik" suçuyla ilgili açılan davanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesine karar verdi.

Mahkeme, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında dava açılan sanıkların Yusuf Yağma, Emre Topaloğlu, Süleyman Onur Kepenekci, Özkan İşlar, Selçuk Köroğlu, Ozan Batıgün, Burçin Bal ve Ayhan Sağıroğlu'nun dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların adlarına kayıtlı banka hesapları, menkul ve gayri menkuller ile sahibi, ortağı ve yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesapları, diğer mal varlıklarıyla suçlamaya konu şirketlerden Sedat Peker suç örgütüne para aktarılıp aktarılmadığının tespiti için Mali Suçlar Araştırma Kurulundan (MASAK) rapor istenilmesine karar verdi.

Duruşma, 5-6-7 Ekim tarihlerinde görülmek üzere ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250'den 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 9 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, bazı sanıkların ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin kabulüne karar veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarmıştı.

#Sedat Peker #suç örgütü #dava
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