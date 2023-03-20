Seçmen listeleri askıya çıktı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular dün başladı. Seçmen listeleri de bugün askıya çıkarıldı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

Seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün 23 Mart

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün ise 23 Mart.

Oy pusulaları için YSK'da kura çekilecek

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim tarihi 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Seçim takvimi işliyor

Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarıdı. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular bugün başlayacak. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.