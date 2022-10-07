Sebze ve meyve halindeki iş yerinde yangın çıktı
Erzurum'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın iş yerinde büyük hasara neden oldu.
Genel 07.10.2022, 15:49
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'ndeki İbrahim Kaçmaz'a ait tek katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İçinde yanıcı özelliği olan boş plastik meyve kasaları bulunan iş yerindeki alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.
Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla bitişikteki diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olayda, Kaçmaz'a ait iş yeri büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
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