Şebnem Şirin'in katil zanlısı hakim karşısında

Denizli'de, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Z, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, babası Halil Şirin ve taraf avukatlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da duruşmaya katıldı.

Duruşmaya, salonun dar olduğu gerekçesiyle basın mensupları kabul edilmedi.

Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, bugün bir anne ve bir kadın olarak adliyede bulunduğunu söyledi.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle izlediklerini belirten Karaca, "Şebnem'i defnederken ve acısını yaşarken 'bu son olsun' demiştik. Ne son oldu, ne duruyor. Şebnem için adalet talebimizi daha yüksek sesle dile getirmeye devam etmek ve güçlü dayanışmak zorundayız." diye konuştu.

Şebnem'in annesi Pervin Tokat ise acılarının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağına, sanığın hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. İçimiz yanıyor." dedi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuş, tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.