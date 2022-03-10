Scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışını yasakladıklarını duyurdu.
Genel 10.03.2022, 15:29
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ayrıca "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" dedi.
Kaynak: AA
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