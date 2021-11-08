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Scooter kullananlara kötü haber! Düzenleme bulunmuyor

Kent trafiğinin artık bir parçası haline gelen scooter kullanımı konusunda düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Ancak, scooterların karıştığı kazalarda oluşan zarar durumunda sigorta şirketleri tazminat talep edebiliyor. Konuya dair ise henüz bir düzenleme bulunmuyor.

Genel 08.11.2021, 16:00 08.11.2021, 16:01
Scooter kullananlara kötü haber! Düzenleme bulunmuyor

Elektrikli scooterların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Başta büyükşehirler olmak üzere hem kiralama şirketleri çoğalıyor hem de satın alarak kullanım artıyor. Kent trafiğinin yeni parçası bu araçlara yönelik henüz netleşmiş bir kurallar bulunmuyor. Genellikle trafikte ne şekilde yer alacağı tartışılan araçların karıştığı kazalarla ilgili sigorta şirketleri mevzuaattan doğan haklarını kullanmaya başladı. Öyleki kazaya karışıp hastanede yatan scooter kullanıcısı hasar tazmini talebiyle karşılaşabiliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşesine taşıdığı konu, scooter sürücüleri ve kiralama yapan şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Scooterların kullanımının yaygınlaştıkça karıştığı kazaların sayısının da arttığına dikkat çeken Doğan, "Evet, scooter kullanımına yönelik düzenlemeler yapıldı yapılmasına da iş trafik kazasına gelince ortada ciddi bir belirsizlik var" diyerek sigorta sistemindeki boşluğun yarattığı yeni durumu şu örnek üzerinden anlattı:

"Bir tanesini anlatayım. Geçenlerde gündeme de geldi hatta tepki de çekti. Kişiler üzerinde detaylı durmayacağım, sadece olayı anlatacağım. İstanbul’da, sokak içerisinde elektrikli scooterla ile dolaşan bir vatandaşa karşı yönden gelen bir araç çarpıyor. Scooter kullanıcısı ciddi yaralanıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aylarca tedavi görüyor. Bu esnada da çarpan aracın sigorta şirketinden scooter sürücüsüne çarpışma sonrası araçta oluşan maddi hasarın ödenmesine yönelik talep geliyor. Sigorta şirketinin talebi yanlış mı? Değil, yasalar bu hakkı tanıyor. Sigorta şirketinin scooter sürücüsünden karşı tarafa verdiği zararı talep etme hakkı var. Bu olay münferit mi? Değil, bu şekilde sigorta şirketlerinin scooter sürücülerinden tazminat talep ettiği birçok kaza olayı var."

'SİGORTA BOYUTU ATLANDI YA DA UNUTULDU'

Scooterların kullanımına dair düzenlemelerde sigorta konusunun yer almadığını belirten Doğan, "Görünen o ki, bundan sonra da bu ve benzeri kazalar artmaya devam edecek ve scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek. Neden? Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.

#Scooter #tazminat
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