Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlattı.
Genel 14.07.2022, 19:27
Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliği ve koku, balık tutmaya gelenler tarafından fark edildi.
Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti. Ayrıca gölün içinde, çevredeki bahçelerden gelen hortumların olduğu görüldü.
Mahalle sakinleri, İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 60'lara yaklaşan gölün eski haline dönmesi için ilgililerden yardım istedi.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliğine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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