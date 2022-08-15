Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI

(1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 97 (doksan yedi) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.