Savcılık düğmeye bastı! 43 ilde 102 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkent merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.
Genel 14.12.2021, 08:55 14.12.2021, 09:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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