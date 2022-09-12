Şarkıcı Gülşen'in davasında yeni gelişme!
İmam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in, ev hapsi kaldırıldı.
Nisan ayındaki bir konserinde İmam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma başlatılmasının ardından tutuklanan daha sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in, ev hapsi kaldırıldı.
Ataşehir'de Nisan ayındaki bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz edilmesiyle ev hapsi kararıyla tahliye edilen Gülşen'in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe vermişti. Talebin İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmesi bekleniyordu.Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen ve 21 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.
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