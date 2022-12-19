Sarıyer'de yangın

Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan ve yanındaki inşaat alanına sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yakınındaki inşaat alanındaki izolasyon malzemelerinin bulunduğu alana sıçrayarak büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.