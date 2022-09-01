Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Genel 01.09.2022, 07:18 01.09.2022, 08:12
Ferhan Sevik'in kullandığı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı Siverek Otobüs Terminali kavşağında Burhan Selişter idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Ferhan Sevik ile otomobillerde bulunan Nezmi Ercan, Zübeyir Özevin, Zafer Öktan ve Abdulkadir Özusan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Öktan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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