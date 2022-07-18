Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Genel 18.07.2022, 07:47
Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangın sonucu otelde hasar oluştu.
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