Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Genel 28.08.2022, 12:06
Kırsaldaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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