Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı

Kırsaldaki Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 5 kişi, Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.