Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Genel 09.01.2023, 09:36
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi kırsal Aşağıyazıcı Mahallesi'nde bir ahırda ve Harran ilçesi kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki iki evde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 101 Suriye uyrukluyu yakaladı.
Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A, A.Ç. ve M.E.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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