Saniye saniye kaydetti: 300 km hızla ölüme gitti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda saatte 300 km hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı. Motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.’nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.