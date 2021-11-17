Samuray kılıçlı katilin akıl hastanesine sevk talebine mahkemeden ret
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un anne ve babasının bulunduğu akıl hastanesine sevk talebi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı tarafından reddedildi.
Genel 17.11.2021, 11:34 17.11.2021, 11:41
İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen genç mimar Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Cinayet soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ve mühendis olan babası Ali Boz'un oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti.
Kaynak. Sabah
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