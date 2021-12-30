Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in davası 25 Şubat'ta başlayacak
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianamenin davasında ilk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Can Göktuğ Boz (27) hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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