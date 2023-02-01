Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta, C.U. ile daha önce husumeti bulunan H.C. ve S.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan H.C. özel bir hastaneye, S.C. ise Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.