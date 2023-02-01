Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı.
Genel 01.02.2023, 23:09 02.02.2023, 00:00
Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta, C.U. ile daha önce husumeti bulunan H.C. ve S.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan H.C. özel bir hastaneye, S.C. ise Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
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