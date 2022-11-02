Samsun’da 41 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Genel 02.11.2022, 20:44
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler ikamette yaptıkları aramada 35 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, 5 bin 400 dal bandrolsüz dolu makaron, 2 sigara sarma makinesi ile 19,50 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında adli işlem yapıldı.
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