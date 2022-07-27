Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Genel 27.07.2022, 21:43 27.07.2022, 21:48
Samsun'un İlkadım ilçesinde Adem T. idaresindeki ambulans ve Hayri İ. yönetimindeki okul servisi ile 2 özel harekat polisinin bulunduğu otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 polis memuru, okul servisindeki 1 öğrenci, 1 veli ve 5 okul personeli yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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