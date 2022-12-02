Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi
Samsun'da limanda atık yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Genel 02.12.2022, 13:02
Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.
Vali Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.
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