Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Genel 19.09.2022, 00:56
Samsun'un Ladik ilçesinde Ö.F.D. yönetimindeki otomobil, B.K. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Mevlüd ve Eyüp Kuruca kardeşler hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile minibüsteki M.Y., H.B. ve G.D. yaralandı.
Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan H.B. ve G.D. Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
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