Samsun'da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir inşaatın 9. katındaki iskeleden zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Genel 27.07.2022, 20:36
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın 9. katında kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Özcan Demir zemine düştü.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in düşerken halatlara tutunmaya çalıştığı, bu sayede düşüşünü yavaşlattığı belirtildi.
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