Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Genel 13.09.2022, 07:02
Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ç.A. idaresindeki otomobil ile Ü.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile otomobilde bulunan D.A. ve D.C.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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