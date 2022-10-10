Samsun'da 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon
Samsun'da haklarında arama kararı bulunanların yakalanması için 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon yapıldı.
Genel 10.10.2022, 11:43
Samsun'da haklarında arama kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla Samsun merkez ve ilçelerinde 79 ekip ve 188 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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