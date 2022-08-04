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Şampuan kutusundan uyuşturucu çıktı

Elazığ'da şampuan kutusunda 88 gram kubar esrar çıktı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Genel 04.08.2022, 14:48
Şampuan kutusundan uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin Elazığ'dan Ankara'ya uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durduran ekipler, narkotik köpeğin yardımıyla araçta yaptıkları aramada şampuan kutusuna gizlenmiş 88 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
#Şampuan kutusu #uyuşturucu
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