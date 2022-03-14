Şampiyon boksör hayatını kaybetti
WBC Başkan şampiyonluğu bulunan boksör Yavuz Ertürk yaşamını yitirdi.
Genel 14.03.2022, 16:14
Genç boksörün ölümünü ise ultrAslan grubu sosyal medya hesabından duyurdu. Şampiyon boksör Yavuz Ertürk, geçirdiği hastalık sonrası hayatını kaybetti. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan şortu ile karşılaşmalara çıkan Ertürk'ün vefat haberini ultrAslan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamada, “Başımız sağolsun... Şampiyon Boksörümüz #YavuzErtürk Kardeşimizi Kaybettik. Yavuz Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Seni Unutmayacağız şampiyon! #ultrAslan” denildi.
Ertürk'ün ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
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