Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 10.03.2022, 11:43
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/8nzZwIGfie— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2022
Kaynak: AA
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