Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 04.12.2021, 11:45 04.12.2021, 12:31
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/MQj8OMaKpC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2021
Kaynak: AA
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