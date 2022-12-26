Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Genel 26.12.2022, 10:34
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
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