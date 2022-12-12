Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.