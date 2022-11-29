Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Genel 29.11.2022, 13:20
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerin başarılı operasyonlarıyla kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı son olarak Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık bu bilgiyi sosyal medya hesabından "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz" sözleriyle paylaştı.
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