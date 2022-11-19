Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 19.11.2022, 14:36
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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