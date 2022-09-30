Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
Genel 30.09.2022, 15:40
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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