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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Genel 30.09.2022, 15:40
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #pkk #operasyon
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