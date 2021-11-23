Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.